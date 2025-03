O emoji de tomate mostra um tomate vermelho redondo e rechonchudo, que na verdade é uma fruta e não um legume. Use este emoji ao conversar sobre hortas, condimentos de hambúrguer ou suas coisas favoritas para comer no verão. Também pode ser usado para representar os tomates frequentemente jogados no palco depois de assistir a uma apresentação teatral ruim.

Copiar

Keywords: fruta, fruto, legume, tomate

Codepoints: 1F345

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )