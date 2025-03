Les poumons vont par paires et nous aident à respirer de l'oxygène doux et vital pour pomper dans notre sang. Ces deux-là sont des chevaux de bataille pour la respiration, mais peuvent devenir malsains s'ils sont endommagés par l'inhalation d'eau ou par le tabagisme. L'emoji des poumons se présente dans une variété de conditions : un rose sain classique, un qui présente des bronches anatomiquement correctes et une paire plus foncée qui peut appartenir à un fumeur. Utilisez cet emoji pour rappeler à vos amis de ne pas fumer de cigarettes, même s'ils ont l'air cool.

Copie

Keywords: expiration, inspiration, organe, poumons, respiration, souffle

Codepoints: 1FAC1

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )