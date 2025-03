Il nero è un simbolo di potere, forza e mistero. La grande emoji quadrata nera può essere utilizzata per rappresentare una miriade di idee, come la giustizia sociale, l'oscurità o la notte. Le personalità creative potrebbero prendere le varie dimensioni dei quadrati neri per creare un'immagine emoji!

Keywords: geometria, quadrato, quadrato nero grande

Codepoints: 2B1B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )