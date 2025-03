Anatra prima di essere preso a pugni in faccia. L'emoji del pugno in arrivo potrebbe emettere un messaggio doloroso. L'emoji del pugno in arrivo mostra un pugno chiuso con le nocche rivolte verso di te. Questa emoji è disponibile in una varietà di tonalità della pelle. L'emoji del pugno in arrivo emana una sensazione aggressiva e potrebbe essere associata a combattimenti, dolore, pugni e boxe. Potrebbe anche essere usato come saluto a pugno o per dare approvazione a qualcuno o qualcosa. Esempio: Bel lavoro Dan, 👊 questo è un ottimo prodotto.

Keywords: mano, pugno, pugno chiuso

Codepoints: 1F44A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )