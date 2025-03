Méfiez-vous de quelqu'un qui est sournois comme un serpent. Ils se glisseront jusqu'à vous et vous frapperont quand vous vous y attendrez le moins. L'emoji serpent montre un serpent vert, enroulé avec la langue qui sort. L'emoji serpent est souvent utilisé pour désigner tous les types de serpents, y compris ceux au venin mortel. Cet emoji est également utilisé pour parler du mal, de satan, de la tentation et du jardin d'Eden. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un serpent ou de quelqu'un avec des intentions sournoises et maléfiques. Exemple : Méfiez-vous de Brooke. Je peux sentir ici des chemins glissants à travers la pièce. 🐍

Keywords: animal, reptile, serpent

Codepoints: 1F40D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )