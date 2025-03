Ang squid emoji ay isang napakadulas na mukhang higanteng pusit na ipinapakita sa karamihan ng mga platform sa kulay rosas o pula. Ang higanteng nilalang sa dagat na ito ay katutubong sa malalim na karagatan at may walong braso at dalawang galamay, kumpara sa isang octopus, na may walong galamay. Ingat sa tinta!

Keywords: pagkain, pugita, pusit

Codepoints: 1F991

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )