Vous cherchez à extraire de l'or, prenez votre pioche. L'émoji de pioche montre une pioche avec un long manche fin et une tête avec deux extrémités pointues. L'emoji pioche est souvent associé à l'excavation et à l'exploitation minière. C'est un outil de construction utilisé pour briser les roches dures qui bloquent l'accès aux minéraux comme le gaz naturel, l'or, l'argent et même le pétrole. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'exploitation minière. Exemple : Joe, attrape le ⛏ et apporte-le ici. Ces roches bloquent le chemin vers l'or.

Copie

Keywords: mine, outil, pioche

Codepoints: 26CF FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )