L'emoji du drapeau du Mozambique affiche 3 bandes horizontales avec du bleu sarcelle en haut, du noir au milieu et du jaune en bas. La bande noire est entourée de blanc en haut et en bas. Sur le côté gauche se trouve un triangle rouge reliant les 3 bandes. Au centre du triangle rouge se trouve une étoile jaune avec un livre et des armes sur le dessus.