Certifique-se de limpar a ferida antes de colocar um curativo nela. Um curativo é usado para parar o sangramento e evitar que uma ferida seja infectada. O emoji de bandagem adesiva mostra uma bandagem com cantos arredondados e uma almofada quadrada no meio. Este emoji é usado para falar sobre uma lesão, corte, ferida, sangue, acidente ou problema médico. Uma bandagem também é usada quando se fala em uma correção temporária. Use o emoji de bandagem ao falar sobre saúde, bem-estar, lesão, acidente ou algo que foi corrigido apenas temporariamente. Exemplo: o plano de Jim não vai funcionar. É apenas um 🩹 Precisamos de uma solução duradoura.

Keywords: atadura adesiva, curativo

Codepoints: 1FA79

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )