Mmm. Ces pâtes sont comme grand-mère les fait! L'emoji doigts pincés a de nombreuses significations et est utilisé pour parler de la cuisine et de la culture italiennes, entre autres sujets. L'emoji doigts pincés montre une main avec son pouce touchant les autres doigts. Ce geste de la main a des significations différentes selon les cultures. Au Nigeria, il est utilisé lors des disputes, en Inde, il peut être utilisé pour demander si quelqu'un a faim, et en Israël, les gens utilisent ce geste de la main pour dire "soyez patient". Il est largement connu comme un geste de la main que les Italiens utilisent pour parler ou cuisiner. Exemple : Louis, ce dîner était absolument délicieux 🤌

Copie

Keywords: argumentation, bout des doigts joints, doigts, geste, main, parler avec les mains

Codepoints: 1F90C

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )