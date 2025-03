Cet emoji d'une baguette française est une alternative plus croustillante et plus artisanale à la simple miche de pain. L'emoji pain baguette est plus long et plus fin que l'emoji pain mais est tout aussi bon pour les sandwichs. Contrairement aux idées reçues, les Français ne mangent pas une baguette entière tous les jours, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas leur envoyer cet emoji. Continuez et brandissez votre bâton de pain, maître des glucides.

Keywords: baguette, pain

Codepoints: 1F956

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )