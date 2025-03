Este emoji de una baguette francesa es una alternativa más crujiente y artesanal a la simple hogaza de pan. El emoji de pan baguette es más largo y delgado que el emoji de pan, pero es igual de bueno para los sándwiches. Contrariamente a la creencia popular, los franceses no comen una baguette entera todos los días, pero eso no significa que no puedas enviarles este emoji. Ve y empuña tu bastón de pan, maestro de carbohidratos.

Keywords: baguete, baguette, barra, comida, francés, pan

Codepoints: 1F956

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )