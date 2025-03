Comment aimez-vous votre bretzel? Croquant, salé et délicieux ou moelleux, sucré et appétissant. Les bretzels sont de délicieuses friandises torsadées et de nombreux adultes aiment les avoir avec une bonne bière allemande. Assurez-vous d'avoir de l'eau à proximité, ils rendent votre bouche très sèche.