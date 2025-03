¿Intentando perder peso? ¿O simplemente te gusta la ensalada? Una ensalada verde es una opción de comida saludable para quienes están a dieta o simplemente buscan un impulso de energía. El emoji de ensalada verde muestra un tazón de lechuga verde, con verduras como tomates y pepinos. El emoji se usa a menudo cuando se habla de alimentos saludables, dietas, pérdida de peso, ejercicio, alimentación saludable y vegetarianos. Simplemente no reemplaces una ensalada real con este emoji. Su dieta podría no funcionar. Ejemplo: Greg solo come 🥗 este mes. Ha perdido 10 libras.

Copiar

Keywords: bol, comida, ensalada, verde

Codepoints: 1F957

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )