¿Vas a la feria? Puedes recoger estas delicias. Pero no coma demasiados pretzels porque tienen un alto contenido de sal y carbohidratos, lo que eventualmente podría agregar un par de libras no deseadas. El emoji de pretzel muestra un delicioso pretzel de color marrón con motas de sal. Los pretzels son bocadillos a base de masa que son populares en ferias y carnavales. También puede envolver una capa de pretzel suave alrededor de otros alimentos como perritos calientes o crear bollos para sándwiches. Los pretzels también se pueden hornear en un refrigerio crujiente y crujiente. Si bien este emoji muestra pretzels retorcidos, estos bocadillos vienen en muchas formas y tamaños. Use este emoji cuando hable sobre pretzels, comida, refrigerios, carnavales, ferias, cocina alemana o comida de bar. Este emoji también se puede usar para hablar sobre una situación o relación retorcida. Ejemplo: Me encanta ponerme gigante 🥨 en el cine y mojarlos en mucha mantequilla.

Keywords: bretzel, galleta salada, pretzel

Codepoints: 1F968

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )