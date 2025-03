Magpapakasal? Ang isang masuwerteng babae ay maaaring makakuha ng engagement ring na may malaking brilyante. Ang singsing na emoji ay nagpapakita ng isang pilak na banda na may nakalakip na hugis na asul na brilyante. Ang kulay at istilo ng singsing na emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang pakikipag-ugnayan, kasal, at kasal. Magagamit din ang emoji na ito para pag-usapan ang tungkol sa kayamanan, mamahaling bagay, at alahas. Halimbawa: Nakita mo ba ang 💍 ni Kim? Ito ay nagkakahalaga ng $200,000!

Keywords: diamante, diamond, engagement, pag-ibig, romance, romansa, singsing

Codepoints: 1F48D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )