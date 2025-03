Se fiancer pour se marier ? Une femme chanceuse peut obtenir une bague de fiançailles avec un gros diamant. L'emoji de l'anneau montre une bande d'argent avec une forme de diamant bleu attachée. La couleur et le style de l'emoji de l'anneau varient selon le clavier emoji. Cet emoji est souvent utilisé pour parler de fiançailles, de mariage et de mariage. Cet emoji peut également être utilisé pour parler de richesse, d'objets coûteux et de bijoux. Exemple : Avez-vous vu le 💍 de Kim ? Ça vaut 200 000 $!

Keywords: amour, bague, diamant

Codepoints: 1F48D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )