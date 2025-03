Le chapelet est un symbole de foi et de divinité, souvent utilisé dans un cadre religieux tel que des églises ou des mosquées. Ces perles ont des noms différents, selon la religion qui leur est associée, mais ont un but similaire : prier. Envoyez cet emoji à votre famille pour leur rappeler d'aller à leur lieu de culte ou de prier lorsque cela est possible. Cela peut aussi être un symbole de tranquillité, de gratitude ou de concentration intense.

