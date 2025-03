Les saris sont considérés comme une icône de la mode depuis plus de 5 000 ans. Ce sont de longs morceaux de tissu non cousus qui sont enroulés autour de la taille et drapés sur l'épaule. À partir de l'âge de 16 ans environ, les filles portent des saris au quotidien et en ont des spéciaux pour des occasions telles que les mariages et les funérailles. Cet emoji peut être utilisé pour montrer la culture indienne ou pour faire savoir aux gens que vous assistez à un mariage indien traditionnel.

Keywords: mode, robe, sari, vêtement

Codepoints: 1F97B

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )