Los parques nacionales se encuentran en todo el país. La tierra está designada como un lugar de belleza natural y también está protegida. Algunos de los lugares más asombrosos se encuentran en los parques nacionales. Desde el géiser Old Faithful en el Parque Nacional de Yellowstone, hasta las enormes secuoyas en el Parque Nacional Sequoia, hay algunos lugares hermosos para ver. El emoji del parque nacional muestra un grupo de árboles y un cielo azul en un entorno de parque. Use este emoji cuando hable sobre la naturaleza, el aire libre, acampar, hacer caminatas o incluso un viaje por carretera. Ejemplo: "No puedo esperar para salir a la carretera a los parques este fin de semana 🏞 no hay nada como pasar tiempo al aire libre".

Keywords: nacional, parque

Codepoints: 1F3DE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )