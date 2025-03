Andare in piscina per fare qualche giro? Un costume intero è un'ottima opzione per le donne che vogliono rimanere coperte e sostenute. L'emoji del costume intero mostra un costume da bagno stile body da donna. Il colore del costume da bagno varia in base alla tastiera emoji. L'emoji del costume intero viene spesso utilizzata quando si parla di piscina, spiaggia, oceano, vacanze, lezioni di nuoto, squadra di nuoto o qualsiasi altra cosa legata al nuoto. Un costume intero offre una copertura completa e non mostra alcuna pelle intorno all'area del busto. Usa questa emoji quando sei pronto per andare in spiaggia o per una nuotata. Esempio: Linda ha comprato un nuovo 🩱 per il viaggio delle nostre ragazze.

Keywords: costume da bagno, costume da bagno intero

Codepoints: 1FA71

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )