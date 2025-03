La classica scarpa da spiaggia, conosciuta anche come infradito. Devi fare una commissione veloce o andare in un posto super casual? Sentiti libero di indossare un paio di queste scarpe facili e sei pronto per partire in meno di un secondo. Abbinalo all'emoji della spiaggia o agli occhiali da sole per dire ai tuoi amici che sei pronto per una vacanza al mare!

Copia

Keywords: ciabatte, infradito, sandali, spiaggia

Codepoints: 1FA74

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )