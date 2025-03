Também conhecido como lápis de cera colorido, o giz de cera é a ferramenta de arte preferida das crianças (e dos adultos!). Geralmente apresentado na cor vermelha, com duas linhas pretas no rótulo, semelhante à embalagem encontrada nos gizes de cera da marca Crayola. Embora as cores variem, o emoji é mostrado em um ângulo de 45 graus em todas as plataformas.

Keywords: giz, giz de cera

Codepoints: 1F58D FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )