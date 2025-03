Descrito como branco, cinza ou azul, o emoji do teclado mostra um equipamento essencial para qualquer jogador, guru da tecnologia, estudante, trabalhador de escritório… ou qualquer pessoa que use um computador. No mundo dos emojis, o emoji do teclado pode comunicar qualquer coisa relacionada à escrita ou digitação, como usar um mecanismo de pesquisa ou terminar uma redação.

Keywords: acessório, computador, digitação, teclado

Codepoints: 2328 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )