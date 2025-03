La danse est une forme d'art, un excellent exercice, et la meilleure partie est que n'importe qui peut le faire ! Bien sûr, certains danseurs sont meilleurs que d'autres, mais avec un peu de bonne musique, tout le monde peut danser. La danse peut être utilisée pour exprimer des sentiments, une culture et constitue un excellent ajout à toute fête. L'emoji femme qui danse représente une femme vêtue d'une longue robe rouge fluide avec un bras levé et faisant un mouvement de danse. Cet emoji est disponible dans une variété de tons de peau. La femme qui danse emoji dégage une sensation d'énergie optimiste, de fête, de créativité, de positivité et de moments de plaisir. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de tout sujet lié à la danse, en particulier la salsa, le tango, le flamenco, la bachata et tout autre style de danse latine. Exemple : Ce soir, le cours de salsa va être tellement amusant 💃.

Keywords: danse, danseuse, femme

Codepoints: 1F483

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )