Ang sayaw ay isang anyo ng sining, mahusay na ehersisyo, at ang pinakamagandang bahagi ay magagawa ito ng sinuman! Tiyak na ang ilang mga mananayaw ay mas mahusay kaysa sa iba, ngunit may kaunting magandang musika kahit sino ay maaaring sumayaw. Ang sayaw ay maaaring gamitin upang ipahayag ang mga damdamin, kultura, at ito ay isang mahusay na karagdagan sa anumang partido. Nagtatampok ang babaeng sumasayaw na emoji ng isang babaeng nakasuot ng mahabang agos na pulang damit na nakataas ang isang braso at gumagawa ng dance move. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat. Ang babaeng sumasayaw na emoji ay nagbibigay ng pakiramdam ng upbeat energy, party, creativity, positivity, at fun times. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang anumang paksang nauugnay sa sayaw, lalo na ang salsa, tango, flamenco, bachata at anumang iba pang istilo ng sayaw sa Latin. Halimbawa: Ang salsa class ngayong gabi ay magiging napakasaya 💃.

Keywords: babae, dancer, mananayaw, salsa, sayaw, sumasayaw

Codepoints: 1F483

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )