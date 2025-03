Os fãs dos Muppets podem reconhecer esse emoji de sapo como Kermit, mas o rosto verde sorridente do sapo também pode ser usado para mostrar alegria. Quando combinado com o emoji de café, ele remete a “Mas isso não é da minha conta”. meme. Use o par quando estiver comentando sobre as escolhas de vida de outra pessoa ou para dar uma folga ao emoji de sapo de pegar moscas.

Keywords: animal, rosto, rosto de sapo, sapo

Codepoints: 1F438

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )