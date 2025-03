O emoji de sol mostra uma iteração de desenho animado de um sol, com um círculo amarelo no centro e raios amarelos pontiagudos vindos de todos os lados. Use este emoji no contexto do clima ou em dias de verão especialmente perfeitos e sem nuvens.

Keywords: clima, dia claro, raios, sol, solar, tempo

Codepoints: 2600 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )