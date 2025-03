O emoji da paleta do artista não é apenas uma ótima maneira de adicionar um pouco mais de cor e criatividade aos seus textos, mas também transmite uma intenção artística em qualquer coisa com a qual você o use. Embora o emoji da paleta do artista mostre uma paleta de tintas, você pode usar esse emoji com qualquer meio de arte.

Keywords: arte, artista, paleta, paleta artística, paleta de tintas, pintura

Codepoints: 1F3A8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )