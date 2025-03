Os artistas são algumas das pessoas mais criativas do mundo. Eles têm um olhar artístico para ver o que as pessoas comuns não conseguem. O emoji do artista mostra uma pessoa usando uma boina francesa, segurando um pincel e uma paleta de pintor nas mãos. O emoji do artista vem em uma variedade de tons de pele e gêneros diferentes. Um artista é uma pessoa que adora criar arte única por meio de tintas, óleos, aquarelas, lápis, tecidos e outros objetos. Use este emoji ao falar sobre um artista, uma pintura, algo artístico, um museu de arte, criatividade, riqueza ou até mesmo algo francês (por causa da boina) Exemplo: Joey pensa que é um Picasso moderno 👨‍🎨 mas está apenas desenhando com palito figuras.

Copiar

Keywords: artista, paleta

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3A8

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )