Les artistes sont parmi les personnes les plus créatives au monde. Ils ont un œil artistique pour voir ce que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. L'emoji de l'artiste montre une personne portant un béret français, tenant un pinceau et une palette de peintre dans ses mains. L'emoji artiste est disponible dans une variété de tons de peau et de genres différents. Un artiste est une personne qui aime créer un art unique à travers la peinture, les huiles, les aquarelles, les crayons, les textiles et d'autres objets. Utilisez cet emoji pour parler d'un artiste, d'un tableau, d'un objet artistique, d'un musée d'art, de la créativité, de la météo ou même de quelque chose de français (à cause du béret) Exemple : Joey pense qu'il est un Picasso des temps modernes 👨‍🎨 mais il ne fait que dessiner Les figures.

Keywords: artiste, palette

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3A8

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )