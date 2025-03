Ang mga artista ay ilan sa mga pinakamalikhaing tao sa mundo. Mayroon silang masining na mata upang makita kung ano ang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang emoji ng artist ay nagpapakita ng isang taong nakasuot ng french beret, may hawak na paintbrush, at palette ng pintor sa kanilang mga kamay. Ang artist emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at iba't ibang kasarian. Ang isang pintor ay isang taong mahilig gumawa ng kakaibang sining sa pamamagitan ng pintura, langis, watercolor, lapis, tela, at iba pang mga bagay. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa isang artista, isang pagpipinta, isang bagay na masining, isang museo ng sining, pagkamalikhain, weath, o kahit isang bagay na French (dahil sa beret) Halimbawa: Sa tingin ni Joey ay isa siyang modernong Picasso 👨‍🎨 ngunit nagdi-drawing stick lang siya mga numero.

