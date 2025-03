Gli artisti sono alcune delle persone più creative al mondo. Hanno un occhio artistico per vedere ciò che la gente comune non può. L'emoji dell'artista mostra una persona che indossa un berretto francese, tiene in mano un pennello e una tavolozza da pittore. L'emoji dell'artista è disponibile in una varietà di tonalità della pelle e generi diversi. Un artista è una persona che ama creare opere d'arte uniche attraverso colori, oli, acquerelli, matite, tessuti e altri oggetti. Usa questa emoji quando parli di un artista, un dipinto, qualcosa di artistico, un museo d'arte, creatività, ricchezza o anche qualcosa di francese (a causa del berretto) Esempio: Joey pensa di essere un Picasso dei giorni nostri 👨‍🎨 ma sta solo disegnando con il bastoncino figure.

Keywords: artista, tavolozza

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3A8

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )