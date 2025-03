Este emoji de navio de passageiros retrata um navio de cruzeiro destinado a viagens e turismo. Representado de maneiras diferentes - às vezes apenas a frente do barco, às vezes o barco inteiro e às vezes com água - o emoji do navio de passageiros comunica que você está pronto para uma viagem ou prestes a embarcar.

Keywords: cruzeiro, navio, passageiros, veículo

Codepoints: 1F6F3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )