Questa emoji è spesso vista nei cantieri o in altre aree pericolose. Poiché questo è un segno cruciale da conoscere, il suo aspetto è molto simile su varie piattaforme e fornitori. Un grande cartello giallo attirerà sicuramente la tua attenzione. Se ciò non ti avvisa abbastanza accuratamente, il punto esclamativo in grassetto ti aiuterà a far capire il punto.

Keywords: attenzione, pericolo, simbolo di avviso

Codepoints: 26A0 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )