Quando você vai a um carnaval, pode encontrar uma roda gigante. É um passeio popular para todas as idades para experimentar algumas vistas incríveis. Você pode querer evitá-lo se tiver medo de altura. O emoji da roda gigante mostra uma roda gigante com assentos de balde. Use este emoji ao falar sobre uma feira ou carnaval. É frequentemente associado a outros passeios, como montanhas-russas. Você também pode usar isso ao falar sobre algum tipo de diversão ou diversão. Exemplo: Estou tão pronto para o carnaval neste fim de semana. 🎡 Espero que tenham algodão doce.

Keywords: entretenimento, gigante, parque de diversões, roda

Codepoints: 1F3A1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )