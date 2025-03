Si fueras un pulpo, podrías abofetear a ocho personas a la vez o darles un abrazo a ocho personas. El emoji de pulpo muestra un pulpo rojo o morado con múltiples tentáculos. Un pulpo es un invertebrado, lo que significa que no tiene columna vertebral. Hay alrededor de 300 especies de pulpo en todo el mundo. Mucha gente come pulpo en los restaurantes de sushi. En algunas partes de Asia, algunos incluso comen pulpos bebés vivos. ¡El emoji de pulpo generalmente se asocia con la vida marina, la inteligencia y el sushi! Use este emoji cuando hable sobre un pulpo, algo viscoso, vida marina, buceo, viajes y mariscos. Dado que el pulpo tiene ocho patas, también puede usarlo para referirse a la multitarea. Ejemplo: Este fin de semana quiero probar 🐙 en la cena.

Keywords: cefalópodo, octópodo, pulpo

Codepoints: 1F419

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )