L'emoji quadrato giallo è ciò che ci si potrebbe aspettare: è un quadrato quadrilatero di colore giallo solido. I quadrati sono composti da quattro angoli retti e lati di uguale lunghezza, e questo quadrato non è diverso! Questa emoji potrebbe essere usata per rappresentare una fetta di formaggio o un lingotto d'oro. Usalo per qualsiasi esigenza gialla o quadrata.

Keywords: giallo, quadrato, quadrato di colore giallo

Codepoints: 1F7E8

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )