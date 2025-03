Questa emoji può essere molto versatile. È raffigurato come uno sbuffo di fumo che va in una direzione. Può essere aggiunto dietro un'altra emoji per mostrare che sta andando in realtà o emette fumo. Diventando creativo, può essere usato per mostrare che qualcuno sta passando gas o fumando. Come stand-alone, può creare confusione, quindi è meglio allegare con un'altra emoji.

Keywords: emozione, fuga, fumetto, nuvola di polvere, scappare

Codepoints: 1F4A8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )