Il giubbotto di sicurezza arancione brillante è un capo brillante da indossare se sei in un cantiere edile o vai in bicicletta di notte. Questa emoji significa che non bisogna correre rischi e che tutti dovrebbero seguire le regole per proteggersi da situazioni pericolose. L'emoji del giubbotto di sicurezza mostra a tutti che la tua priorità è la sicurezza e che non metterai in pericolo la tua vita oggi o in qualsiasi altro giorno.

Copia

Keywords: antinfortunistica, emergenza, gilet antinfortunistica, gilet di sicurezza

Codepoints: 1F9BA

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )