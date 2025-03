O colete de segurança laranja brilhante é uma roupa brilhante para usar se você estiver em um canteiro de obras ou andando de bicicleta à noite. Este emoji significa que não se deve correr riscos e que todos devem seguir as regras para se protegerem de situações perigosas. O emoji do colete de segurança mostra a todos que você se preocupa com a segurança em primeiro lugar e não colocará sua vida em perigo hoje ou em qualquer outro dia.

Keywords: colete, colete salva-vidas, emergência, segurança

Codepoints: 1F9BA

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )