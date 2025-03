Ami il colore bianco? Rappresenta la pulizia e la purezza. L'emoji del cerchio bianco mostra un grande cerchio bianco sporco. Lo stile di questa emoji varia a seconda della tastiera delle emoji. L'emoji del cerchio bianco può essere utilizzata come elemento decorativo per congratularsi con qualcuno per il suo fidanzamento. Questa emoji è anche un ottimo sostituto dei punti elenco o dei trattini quando crei un elenco. Nella sua forma più semplice, può essere usato per pronunciare il colore bianco senza digitarlo. Esempio: “⚪⚪ Congratulazioni per il tuo fidanzamento Karen⚪⚪

Keywords: bianco, cerchio, geometria

Codepoints: 26AA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )