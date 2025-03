Sì, va bene un orecchio. Come probabilmente puoi immaginare, l'emoji dell'orecchio può essere usato per descrivere qualsiasi cosa abbia a che fare con l'udito o l'ascolto. Potresti inviarlo al tuo amico durante una presentazione in modo che sappia che deve prestare attenzione a ciò che viene detto. Invialo con un punto esclamativo "❗" per far sapere a qualcuno che puoi sentirlo forte e chiaro o un punto interrogativo "❓" per fargli sapere che non puoi sentirlo.

Keywords: corpo, orecchio

Codepoints: 1F442

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )