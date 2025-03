In questa emoji è raffigurato un simbolo medico e generalmente mostrato con uno sfondo viola. Tutte le piattaforme mostrano questa emoji con il serpente avvolto attorno al palo. L'emoji del simbolo medico può essere utilizzata in combinazione con l'emoji dell'ambulanza per mostrare un'emergenza medica. Può anche essere usato da solo per fare riferimento alla medicina.

Copia

Keywords: bastone di esculapio, medicina, simbolo della medicina

Codepoints: 2695 FE0F

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 4.0 )