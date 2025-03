Ang isang medikal na simbolo ay inilalarawan sa emoji na ito, at sa pangkalahatan ay ipinapakita na may purple na background. Ipinapakita ng lahat ng platform ang emoji na ito na may ahas na nakabalot sa poste. Maaaring gamitin ang simbolong medikal na emoji kasama ng emoji ng ambulansya upang magpakita ng medikal na emergency. Maaari rin itong gamitin sa sarili nitong sanggunian ng gamot.

Keywords: aesculapius, gamot, medisina, simbolo, simbolong pang-medikal, staff

Codepoints: 2695 FE0F

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 4.0 )