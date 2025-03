L'autopompa, come un'ambulanza e un'auto della polizia, è facilmente identificabile, come dovrebbero essere i veicoli di emergenza. In questo caso, l'autopompa è di un rosso brillante, come il re che i bambini ricevono la mattina di Natale nei vecchi film. Questa emoji può essere inviata ad amici e familiari in caso di grave emergenza, oppure può essere utilizzata nel termine non letterale, insieme all'emoji del fuoco, per far sapere a qualcuno "è acceso".

Keywords: autopompa, camion dei pompieri, veicolo

Codepoints: 1F692

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )