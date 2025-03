👮 pulis + 17 variants

Tumigil ka magnanakaw! Arestado ka. Ang isang pulis ay tinanggap upang maglingkod at protektahan ang isang komunidad upang mapanatili itong ligtas. Mag-ingat sa daan, dahil kung nagmamadali ka, baka mahuli ka ng pulis. Kapag ang sirena ay nakabukas at ang mga ilaw ay kumikislap, maaari kang magkaproblema. Sundin ang batas upang makaiwas sa posas at makalabas sa kulungan.