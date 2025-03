Non puoi dire niente se non hai la bocca. L'emoji faccia senza bocca viene spesso usata quando qualcuno è senza parole. Viene anche usato quando qualcuno si sente ignorato e non ascoltato. Usa questa emoji quando sei senza parole, solo, deluso o ti senti ignorato. Un'emoji che non è in grado di parlare, rispondere o fare domande... perché non ha bocca. Oppure, una palla da bowling gialla a due fori.