Un televisore è raffigurato in questa emoji in vari colori e forme su tutte le piattaforme. La maggior parte di loro mostra la televisione con antenne a orecchie di coniglio e uno schermo blu o grigio. L'emoji della televisione può essere usata per dire che vuoi guardare un po' di TV, o è quello che stai facendo attualmente.

Copia

Keywords: televisione, televisore

Codepoints: 1F4FA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )