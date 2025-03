Mostrato come una figura bianca con un cilindro nero e braccia di bastone, l'emoji del pupazzo di neve è il tuo pupazzo di neve standard. Mostrato con i fiocchi di neve o senza l'emoji può essere usato per esprimere interesse nel voler costruire un pupazzo di neve o che sta nevicando. Su alcune piattaforme, il pupazzo di neve ha una sciarpa, mentre su altre no. Il naso a carota e il cilindro sono sempre presenti, ovviamente.

Copia

Keywords: freddo, inverno, neve, pupazzo, pupazzo di neve, pupazzo innevato

Codepoints: 2603 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )